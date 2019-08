Clásica Fernando Barceló: «En Erlaitz me encontraba muy bien» Fernando Barceló fue el campeón del gran premio de la montaña. / José Mari López El ciclista del Euskadi Murias fue neutralizado en el alto de Miracruz DV Domingo, 4 agosto 2019, 15:52

Fernando Barceló (Euskadi Murias), el corredor que más kilómetros estuvo en fuga, fue neutralizado en el alto de Miracruz. «En principio, yo no era uno de los corredores del equipo para meterse en la escapada, pero la salida ha sido más rápida de lo que esperábamos y al final, echando una mano a los compañeros que se tenían que meter, he terminado haciéndolo yo. Venía de encontrarme muy bien en las anteriores semanas y hoy también ha sido así, he conseguido subirme al podio por el premio de la montaña y la combatividad, algo siempre importante para el equipo».

Barceló dejó atrás a sus compañeros de fuga en Erlaitz, donde mostró mucha fuerza y poderío. El pelotón, con el ritmo del Movistar, solo redujo 50 segundos la diferencia. «Me encontraba muy bien, pero seguramente en el pelotón había más fuerzas y el terreno les era muy favorable».