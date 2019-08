Clásica Patrick Konrad: «Creía que lo pillaríamos en la subida, pero no» Konrad en la subida a Murgil por delante de Alejandro Valverde. / DV «Comencé a sentir calambres y llegué al límite de mis fuerzas. De todas maneras, estoy muy feliz con mi resultado» DV Domingo, 4 agosto 2019, 16:01

«Es realmente positivo sentir que he vuelto a encontrar mi forma. Después del Tour no he dispuesto de mucho tiempo para recuperarme de mi accidente y los problemas que sufrí. Pero no me he sentido tan mal a lo largo de esta semana. Me he encontrado bien desde el principio de la prueba. Félix Grosschartner estaba en la escapada y eso me ha permitido ahorrar energías para la parte final. Cuando Evenepoel se fue, creía que lo pillaríamos en la subida a Murgil, pero demostró que estábamos equivocados. Ataqué para dividir al grupo, pero no pudo ser. No hubo manera de conseguirlo. Cuando varios corredores han llegado de atrás en el descenso, ya dentro de los últimos kilómetros, el grupo era demasiado grande. También comencé a sentir calambres y llegué al límite de mis fuerzas. De todas maneras, estoy muy feliz con mi resultado».